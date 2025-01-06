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قرارات لتنظيم القبول الموحد بالجامعات والكليات

1/6/2025 8:35:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب
إن مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته التي عقدها مؤخراً قرارات لتنظيم عملية القبول الموحد في الجامعات والكليات الرسمية للدورة التكميلية 2024-2025.

وجاءت القرارات وفقاً لما يلي: الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام (2024/2025) في الجامعات وكليات الدبلوم المتوسط في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2024/2025)، وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للفصل الدراسي الأول (2024/2025).

كما وافق المجلس على تخصيص (5%) من المقاعد في كل تخصص/ جامعة في التخصصات المتاحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني للطلبة المعيدين (رفع المعدل)، وقبولهم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2024/2025)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية (2024/2025)، وحسب الشواغر التي يقرها المجلس.

وتابع الخطيب تمت الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام (2024/2025) ولم يقبلوا في أي تخصص في الجامعات الأردنية الرسمية وكليات المجتمع المتوسط بسبب طبيعة الخيارات في طلبات التحاقهم (فئة إساءة الاختيار)، وذلك شريطة تحقيق العدد المقرر لكل جامعة/كلية وفق الشواغر المتاحة فيها، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية (2024/2025). وفق يومية الرأي.

واشار إلى انه تم تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بإجراء المناقلات بين الطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية/كليات بعد صدور نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية للعام (2024/2025) من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى الى تخصصات مساوية أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة/كلية أو في أي جامعة/كلية أخرى من خلال البرمجية التي تم إعدادها لهذه الغاية، وذلك شريطة تحقيق العدد المقرر لكل جامعة/كلية وفق الشواغر المتاحة فيها، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية (2024/2025)».

وأضاف أن موعد تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2024-2025 سيتم تحديده مباشرة بعد اعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2024-2025.

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