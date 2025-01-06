قرارات لتنظيم القبول الموحد بالجامعات والكليات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم
العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب
إن مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته التي عقدها مؤخراً قرارات لتنظيم عملية القبول الموحد في الجامعات
والكليات الرسمية للدورة التكميلية 2024-2025.
وجاءت القرارات وفقاً لما يلي: الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام (2024/2025) في الجامعات وكليات الدبلوم المتوسط في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2024/2025)، وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للفصل الدراسي الأول (2024/2025).
كما وافق المجلس على تخصيص (5%) من المقاعد في كل تخصص/ جامعة في التخصصات المتاحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني للطلبة المعيدين (رفع المعدل)، وقبولهم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2024/2025)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية (2024/2025)، وحسب الشواغر التي يقرها المجلس.
وتابع الخطيب تمت الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام (2024/2025) ولم يقبلوا في أي تخصص في الجامعات الأردنية الرسمية وكليات المجتمع المتوسط بسبب طبيعة الخيارات في طلبات التحاقهم (فئة إساءة الاختيار)، وذلك شريطة تحقيق العدد المقرر لكل جامعة/كلية وفق الشواغر المتاحة فيها، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية (2024/2025). وفق يومية الرأي.
واشار إلى انه تم تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بإجراء المناقلات بين الطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية/كليات بعد صدور نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية للعام (2024/2025) من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى الى تخصصات مساوية أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة/كلية أو في أي جامعة/كلية أخرى من خلال البرمجية التي تم إعدادها لهذه الغاية، وذلك شريطة تحقيق العدد المقرر لكل جامعة/كلية وفق الشواغر المتاحة فيها، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية (2024/2025)».
وأضاف أن موعد تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2024-2025 سيتم تحديده مباشرة بعد اعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2024-2025.
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