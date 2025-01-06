للسيدات .. نصائح فعالة لترطيب اليدين في الشتاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - في فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من جفاف الجلد خاصة في منطقة اليدين بسبب انخفاض درجات الحرارة والهواء الجاف. إليكِ بعض النصائح الفعالة لترطيب يديكِ والحفاظ على نعومتهما:

1. استخدام كريمات مرطبة غنية:

اختاري كريمات مرطبة تحتوي على مكونات غنية مثل الزبدة (مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو) أو زيت جوز الهند أو حمض الهيالورونيك. هذه المكونات تساعد في احتفاظ البشرة بالرطوبة لفترة أطول.

2. تقشير اليدين بانتظام:

تقشير الجلد يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويتيح للمرطبات اختراق الجلد بشكل أفضل. يمكنك استخدام مقشر طبيعي مكون من السكر وزيت الزيتون أو ملح البحر مع قليل من العسل لتقشير يديكِ بلطف.

3. استخدام القفازات لحماية اليدين:

عند الخروج في الجو البارد، لا تنسي ارتداء القفازات لحماية يديكِ من التأثيرات الضارة للبرد. إذا كنتِ تغسلين الصحون أو تقومين بأي عمل مائي، ارتدي قفازات مطاطية لحماية يديكِ من الجفاف الناتج عن المواد الكيميائية.

4. ترطيب اليدين قبل النوم:

قبل النوم، ضعي طبقة سميكة من كريم مرطب أو زيت طبيعي مثل زيت اللوز أو زيت الأرغان. ثم ارتدي قفازات قطنية لزيادة فعالية الترطيب أثناء النوم. هذا سيساعد في ترطيب عميق وملحوظ.

5. استخدام حمام دافئ للترطيب:

اغسلي يديكِ بماء دافئ وليس حارًا، لأن الماء الساخن يزيد من جفاف البشرة. بعد غسل يديكِ، ضعي كريمًا مرطبًا على الفور بينما لا تزال يديكِ رطبة قليلاً للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة.

6. شرب الماء بانتظام:

بالرغم من برودة الجو، تذكري أن شرب الماء بشكل كافٍ هو مفتاح رئيسي لترطيب البشرة. الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في إبقاء بشرتكِ صحية وناعمة.

7. اختيار الصابون اللطيف:

تجنبي استخدام الصابون القاسي أو الذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة. اختاري صابونًا مرطبًا يحتوي على زيوت طبيعية أو جل الاستحمام الذي يساعد في الحفاظ على توازن الرطوبة في البشرة.

8. استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند:

يعتبر زيت الزيتون وزيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب اليدين. يمكنك تدليك يديكِ بزيت الزيتون أو جوز الهند الدافئ بعد كل غسلة لتحافظي على الترطيب.

9. استخدام العسل:

العسل له خصائص ترطيبية قوية ويمكن استخدامه لترطيب اليدين. قومي بتدليك يديكِ بالقليل من العسل واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله. ستشعرين بفرق ملحوظ في نعومة يدك.

10. الحفاظ على توازن درجة حرارة المنزل:

الجو الجاف في الأماكن المغلقة نتيجة تشغيل المدفأة يمكن أن يسبب جفاف البشرة. يمكنك استخدام مرطب للجو لزيادة الرطوبة في الهواء وتحسين صحة بشرتك.

11. تدليك اليدين بالزيوت الطبيعية:

قومي بتدليك يديكِ بزيت طبيعي مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لمدة 5 دقائق. التدليك يساعد على تحفيز الدورة الدموية وبالتالي يحسن من ترطيب البشرة.

باتباع هذه النصائح، ستتمكنين من الحفاظ على يديكِ ناعمتين ومرطبتين طوال فصل الشتاء، وتجنب الجفاف والتشققات التي قد تحدث بسبب البرد.



