الدكتور محمد راتب النابلسي يوضح حقيقة صورته مع أحمد العودة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصدر مكتب الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي المعروف، توضيحًا بشأن صورة تم تداولها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي
تظهره مع أحمد العودة، أحد قادة الفصائل السورية.
وأوضح المكتب في منشور له على فيسبوك
أن الصورة التي تم تداولها هي صورة قديمة تعود لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تم التقاطها في مكتب الشيخ محمد راتب النابلسي في العاصمة الأردنية عمان، وذلك عقب زيارة قام بها أحمد العودة للشيخ، حيث طلب الأخير السلام عليه.
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