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الدكتور محمد راتب النابلسي يوضح حقيقة صورته مع أحمد العودة

1/6/2025 8:35:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر مكتب الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي المعروف، توضيحًا بشأن صورة تم تداولها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره مع أحمد العودة، أحد قادة الفصائل السورية.

وأوضح المكتب في منشور له على فيسبوك
أن الصورة التي تم تداولها هي صورة قديمة تعود لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تم التقاطها في مكتب الشيخ محمد راتب النابلسي في العاصمة الأردنية عمان، وذلك عقب زيارة قام بها أحمد العودة للشيخ، حيث طلب الأخير السلام عليه.


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