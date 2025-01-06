مداعبة مع فيل تنتهي بمقتل سائحة إسبانية

MENAFN - Khaberni) خبرني - داعبت سائحة إسبانية فيلاً ضخماً بمحمية طبيعية تايلاندية لكن هذه المغامرة انتهت بمأساة عندما قام الفيل بنطح السائحة على غير المعتاد فأرداها قتيلة، فيما لم يعرف المدربون والمشرفون ما هو الشيء الذي أغضب الفيل ودفعه لمهاجمة السائحة الإسبانية، ما أدى إلى وفاتها على الفور.





وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية،

فقد توفيت السائحة الإسبانية بلانكا أوجانجورين جارسيا (22 عاماً) بعد أن نطحها الفيل بنابه أثناء لعبها معه في تايلاند.





ووقعت الحادثة في المحمية الطبيعية التي تحمل اسم (Koh Yao Elephant Care & House)، وهي واحدة من الوجهات المشهورة بالنسبة للسياح من مختلف أنحاء العالم، وخاصة الأوروبيين منهم.





ويعتقد الخبراء أن الفيل ربما هاجمها بعد أن أصبح متوتراً بسبب الضغوط الناجمة عن التفاعل مع السياح خارج نظامه البيئي، بحسب ما أوردت الصحيفة.





ويُعد اللعب مع الفيلة في الماء من الأنشطة السياحية الشائعة في تايلاند، حيث يقوم السياح بالسباحة بجانب الفيل وبمداعبته.





وكانت جارسيا في برنامج تبادل جامعي في تايوان كجزء من السنة الخامسة من درجة القانون والعلاقات الدولية في جامعة نافارا، ومقرها مدينة بامبلونا الإسبانية.





وقالت صحيفة "إل نورتي دي كاستيلا" المحلية إن جارسيا تنحدر من عائلة عسكرية. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أخرى أن صديقها كان جندياً وشهد هجوم الفيل الذي أدى إلى وفاتها.





وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية حدوث المأساة وقالت: "يمكننا تأكيد الوفاة المأساوية لسائحة إسبانية في حادث. القنصلية الإسبانية في بانكوك على اتصال بأقارب الضحية وتقدم كل المساعدة القنصلية اللازمة، كما هو معتاد في مثل هذه الظروف".





ووقع الحادث في محمية "كو ياو ياي" الطبيعية وهي جزيرة تايلاندية في بحر أندامان في منتصف الطريق بين بوكيت وكرابي، وتشتهر بشواطئها الرملية وأشجار المانجروف ومزارع المطاط وقرى الصيد.





وفي يوليو من العام الماضي توفي سائح إسباني بعد أن هاجمه فيل كان يلتقط له صورة خلال عطلة سفاري في جنوب إفريقيا مع خطيبته، حيث وقعت هذه المأساة في حديقة بيلانسبرج الوطنية على بعد حوالي 125 ميلاً شمال غربي جوهانسبرغ عندما داس الفيل على الضحية الرجل فور خروجه من سيارته لالتقاط صور لمجموعة من الأفيال.





وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن الرجل المتوفى وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا يقودون سيارتهم عبر المحمية عندما توقفوا بعد أن رصدوا ثلاثة أفيال وشبلين. ولم يصب ركاب السيارة الآخرون بأذى.