نصيحة عملية للتخلص من اصفرار الأسنان

MENAFN - Khaberni) خبرني - اصفرار الأسنان مشكلة مزعجة تؤرق الكثيرين، حيث أنه يسلب الابتسامة جمالها.

وأوضح البروفيسور شتيفان تسيمر، المتحدث باسم مركز المعلومات للوقاية من التسوس بألمانيا، أن سبب اصفرار الأسنان شرب القهوة، والشاي، والنبيذ الأحمر، والتدخين.

معجون مبيض وللتخلص منه، أوضح تسيمر أنه يجب تنظيف الأسنان جيداً مرتين في اليوم، بمعجون أسنان مخصص للتبييض، يحتوي على مواد كاشطة تساعد على إزالة التصبغات اللونية.



كما أوصى البروفيسور الألماني باستعمال فرشاة الأسنان الكهربائية لإزالة التصبغات اللونية. وفي حالة التصبغات اللونية العنيدة، يجب تنظيف الأسنان على يد طبيب للتخلص من الاصفرار والتمتع بأسنان ناصعة البياض.