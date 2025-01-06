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رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة يؤدي القسم أمام رئيس الوزراء

1/6/2025 8:35:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدّى القسم القانونية أمام رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة فايز محمَّد إسماعيل النهار، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.


ويأتي أداء القسم القانونية استنادا إلى أحكام المادَّة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم 80 لسنة 2023م.


وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك.

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