رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة يؤدي القسم أمام رئيس الوزراء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أدّى القسم القانونية أمام رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة فايز محمَّد إسماعيل النهار، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء القسم القانونية استنادا إلى أحكام المادَّة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم 80 لسنة 2023م.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك.
MENAFN06012025000151011027ID1109059081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.