Monday, 06 January 2025 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

1/6/2025 8:35:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025 .

وسيبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 16-2-2025، وتدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 23-2-2025.

أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025.


MENAFN06012025000151011027ID1109059079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث