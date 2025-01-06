200 ألف مراجع لطوارئ مستشفى جرش العام الماضي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - راجع 200 ألف شخص قسم الأسعاف والطوارئ في مستشفى
جرش الحكومي العام الماضي، وفقا لمدير المستشفى صادق العتوم.
وقال العتوم، الأحد، إنّ عدد مراجعي عيادات الاختصاص قرابة 150 ألف مراجع. كما بلغ عدد الإدخالات في المستشفى 10 آلاف إدخال.
وبلغ عدد الفحوصات المخبرية نحو 1،1 مليون فحص، و 70 ألف صورة أشعة، و5 آلاف فحص تلفزيوني، والصور الطبقية نحو 10360 صورة. كما بلغ عدد صور الرنين 2300 صورة، مبينا أن نسبة الأشغال بلغت العام الماضي 60%.
وأشار العتوم إلى أن نسبة الإنجاز في العطاءات التي نفذت بمخصصات مجلس المحافظة بلغت 100% والتي شملت شراء أجهزة طبية وإدامة الصيانة داخل المستشفى.
يشار إلى أنه يوجد في مستشفى جرش الحكومي نحو 136 سرير.
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