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200 ألف مراجع لطوارئ مستشفى جرش العام الماضي

1/6/2025 8:35:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - راجع 200 ألف شخص قسم الأسعاف والطوارئ في مستشفى جرش الحكومي العام الماضي، وفقا لمدير المستشفى صادق العتوم.

وقال العتوم، الأحد، إنّ عدد مراجعي عيادات الاختصاص قرابة 150 ألف مراجع. كما بلغ عدد الإدخالات في المستشفى 10 آلاف إدخال.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية نحو 1،1 مليون فحص، و 70 ألف صورة أشعة، و5 آلاف فحص تلفزيوني، والصور الطبقية نحو 10360 صورة. كما بلغ عدد صور الرنين 2300 صورة، مبينا أن نسبة الأشغال بلغت العام الماضي 60%.

وأشار العتوم إلى أن نسبة الإنجاز في العطاءات التي نفذت بمخصصات مجلس المحافظة بلغت 100% والتي شملت شراء أجهزة طبية وإدامة الصيانة داخل المستشفى.

يشار إلى أنه يوجد في مستشفى جرش الحكومي نحو 136 سرير.

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