30% نسبة إنجاز توسعة مستشفى الأميرة إيمان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدير مستشفى
الأميرة إيمان الحكومي عبدالعزيز العواملة، الأحد، إن نسبة الإنجاز في أعمال التوسعة في المستشفى تجاوزت 30%، ومن المفترض تسليمه في بداية حزيران المقبل.
وأشار العواملة
إلى أن المبنى الجديد تمتد مساحته لـ 1200 متر مربع ويشمل مبنى عيادات خارجية ومبنى للكلى جديدين.
ولفت العواملة أن المساحة الجديدة للمستشفى سيتم إضافة عيادات جديدة فيها مثل وحدة الماموغرام لفحص سرطان الثدي، كما سيتم في البناء الجديد بناء قسم للمحاسبة والصيدلية والمختبر.
وتابع، تم رفد المختبر بأجهزة حديثة، وأجهزة ألترا ساوند من أجل مشروع فحص سرطان الثدي، وهذه نقلة نوعية للمستشفى.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسّان تفقد اليوم، أعمال التوسعة في مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي في لواء دير علا، الذي زاره في أيلول الماضي ضمن جولاته الميدانية، مؤكدا ضرورة إنجاز مشروع التوسعة في حزيران المقبل.
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