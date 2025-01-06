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30% نسبة إنجاز توسعة مستشفى الأميرة إيمان

1/6/2025 8:35:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير مستشفى الأميرة إيمان الحكومي عبدالعزيز العواملة، الأحد، إن نسبة الإنجاز في أعمال التوسعة في المستشفى تجاوزت 30%، ومن المفترض تسليمه في بداية حزيران المقبل.

وأشار العواملة
إلى أن المبنى الجديد تمتد مساحته لـ 1200 متر مربع ويشمل مبنى عيادات خارجية ومبنى للكلى جديدين.

ولفت العواملة أن المساحة الجديدة للمستشفى سيتم إضافة عيادات جديدة فيها مثل وحدة الماموغرام لفحص سرطان الثدي، كما سيتم في البناء الجديد بناء قسم للمحاسبة والصيدلية والمختبر.

وتابع، تم رفد المختبر بأجهزة حديثة، وأجهزة ألترا ساوند من أجل مشروع فحص سرطان الثدي، وهذه نقلة نوعية للمستشفى.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسّان تفقد اليوم، أعمال التوسعة في مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي في لواء دير علا، الذي زاره في أيلول الماضي ضمن جولاته الميدانية، مؤكدا ضرورة إنجاز مشروع التوسعة في حزيران المقبل.

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