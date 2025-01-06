ثمنها 2.6 مليون دولار..أنانت أمباني يثير الجدل بساعة يد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لفت أنانت أمباني، ابن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، الأنظار بعد أن ظهر بواحدة من أندر الساعات في العالم، في معصمه هي Richard Mille RM 52-04 "Skull" Blue Sapphire.
وصنعت هذه الساعة بالكامل من الياقوت، مع تصميم "جمجمة القرصان وعظام متقاطعة" داخل هيكل على شكل برميل، وتقدر قيمتها بـ 2.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تداولوا صوراً للساعة على نطاق واسع.
قرصان
ويظهر الجزء الخلفي من الجمجمة، من خلال الغطاء الخلفي الشفاف المصنوع من الياقوت.
وتشتهر مجموعة أنانت أمباني بساعات من أرقى العلامات التجارية العالمية التي تمثل رمزاً للثروة.
وتشمل هذه المجموعة ساعات رولكس التي يملك منها موديلات عدة مثل دايتونا، وسكاي دويلر، التي يمكن أن تصل أسعارها إلى مئات آلاف الدولارات.
وفي وقت سابق، أهدى نجل
الملياردير الهندي ضيوفاً مختارين ساعات فاخرة محدودة الإصدار في حفل زفافه، وبلغ ثمن الواحدة 240 ألف دولار أمريكي.
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