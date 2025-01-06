ثمنها 2.6 مليون دولار..أنانت أمباني يثير الجدل بساعة يد

MENAFN - Khaberni) خبرني - لفت أنانت أمباني، ابن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، الأنظار بعد أن ظهر بواحدة من أندر الساعات في العالم، في معصمه هي Richard Mille RM 52-04 "Skull" Blue Sapphire.

وصنعت هذه الساعة بالكامل من الياقوت، مع تصميم "جمجمة القرصان وعظام متقاطعة" داخل هيكل على شكل برميل، وتقدر قيمتها بـ 2.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما أثار جدلاً بين رواد مواقع الذي تداولوا صوراً للساعة على نطاق واسع.

قرصان

ويظهر الجزء الخلفي من الجمجمة، من خلال الغطاء الخلفي الشفاف المصنوع من الياقوت.



وتشتهر مجموعة أنانت أمباني بساعات من أرقى العلامات التجارية العالمية التي تمثل رمزاً للثروة.

وتشمل هذه المجموعة ساعات رولكس التي يملك منها موديلات عدة مثل دايتونا، وسكاي دويلر، التي يمكن أن تصل أسعارها إلى مئات آلاف الدولارات.

وفي وقت سابق، أهدى نجل

الملياردير الهندي ضيوفاً مختارين ساعات فاخرة محدودة الإصدار في حفل زفافه، وبلغ ثمن الواحدة 240 ألف دولار أمريكي.