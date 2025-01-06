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المرصد العمّالي: مصنع في إربد يفصل 38 عاملاً وعاملة

1/6/2025 8:35:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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دعا المرصد العمالي الأردني الحكومة للتدخل العاجل لإيقاف قرار أحد مصانع صناعة الألبسة في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد بإنهاء خدمات 38 عاملاً وعاملة من محافظتي جرش وعجلون.

وأفاد المرصد، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن قرار المصنع جاء بحجة تقليل كلف تنقل العمال وتخفيف الخسائر المالية، لكنه يحمل تبعات سلبية على معيشة العمال وأسرهم.

وأشار إلى أن العاملين الذين شملهم القرار معظمهم نساء يُعلن أسرهن، وعملن في المصنع لسنوات طويلة، ما يجعل قرار الفصل مجحفا بحقهم.

وأوضح المرصد أن قطاع صناعة الألبسة في الأردن يحظى بتسهيلات حكومية واسعة، مما يُحتم عليه الالتزام بمسؤولياته تجاه العاملين فيه والمجتمع.

ودعا المرصد الحكومة إلى شمول العاملين في هذا القطاع بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لهم، خصوصا وأن رواتبهم الحالية تتراوح بين 220 و350 دينارا، وهي مستويات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة.

وأضاف البيان أن من بين العاملات المشمولات بقرار الفصل امرأة حامل في الشهر السابع - حسب العاملات -، ما يُخالف نص المادة (27) من قانون العمل التي تحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس لحملها.

وطالب المرصد الحكومة والجهات ذات العلاقة بالتحرك لضمان تراجع إدارة المصنع عن قرارها بفصل العاملات والعاملين.

من جانبها، أكدت النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج أنها خاطبت إدارة المصنع للتراجع عن قرارها، لكنها قوبلت بالرفض.

وأوضحت النقابة أنها طالبت المصنع بالالتزام بالقانون وتعويض العمال بما يتناسب مع سنوات خدمتهم، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية إذا لم يتم حل القضية.

وشدد المرصد العمالي الأردني في بيانه على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان حقوق العمال في قطاع الألبسة، الذي يتلقى تسهيلات كبيرة من الحكومة، وإبراز أهمية التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار معيشة العمال، بما يعزز بيئة العمل والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.

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