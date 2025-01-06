تركيا: نسقنا مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط الأسد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، "كنا ننسق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد".
وأضاف فيدان أن تركيا تشترك في الآراء مع الأردن من حيث التضامن مع الشعب السوري والعمل لإعادة الإعمار.
وتابع فيدان، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان العامة الأردنية، واللواء أحمد حسني رئيس دائرة المخابرات العامة الأردنية، أن الحكومة التركية بحثت مع الوفد الأردني أهمية الاستقرار الدائم في سوريا ودعم إدارتها الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة التركية ناقشت مع الوفد الأردني الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة.
وأضاف أن هناك فرصة اقتصادية مهمة للغاية في المنطقة، وأن الجميع سيستفيد منها.
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