تركيا: نسقنا مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط الأسد

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، "كنا ننسق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد".

وأضاف فيدان أن تركيا تشترك في الآراء مع الأردن من حيث التضامن مع الشعب السوري والعمل لإعادة الإعمار.

وتابع فيدان، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان العامة الأردنية، واللواء أحمد حسني رئيس دائرة المخابرات العامة الأردنية، أن الحكومة التركية بحثت مع الوفد الأردني أهمية الاستقرار الدائم في سوريا ودعم إدارتها الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة التركية ناقشت مع الوفد الأردني الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة.

وأضاف أن هناك فرصة اقتصادية مهمة للغاية في المنطقة، وأن الجميع سيستفيد منها.