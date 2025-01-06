الصحة المصرية تنصح بارتداء الكمامات للتعامل مع (الفيروس الصيني)

MENAFN - Khaberni) خبرني - شكل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "اتش إم بي في" HMPV في الصين واكتظاظ المستشفيات بالمصابين حالة من الهلع والمخاوف العالمية من تكرار سيناريو فيروس كوفيد-19 الذي أدخل العالم في حالة من العزلة وخلّف تداعيات نفسية وصحية واقتصادية مستمرة حتى اليوم.

ومع تضارب المعلومات الطبية حول الفيروس، أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانا للتوضيح، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس الميتانيمو البشري HMPV ليس بفيروس جديد، حيث تم اكتشافه عام 2001، وليس جديدًا أو سلالة جديدة من كوفيد كما يتردد.

وأضاف عبدالغفار أن الفيروس يعتبر مثل باقي الفيروسات التنفسية ومعدلات انتشاره متوسطة وليست عالية كما أشيع.

أما عن أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV، فأكدت وزارة الصحة المصرية أنها نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي والتي تشمل السعال وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن هذا الفيروس يتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المُتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، والتي تتمثل في غسل اليدين باستمرار، وتنظيف الأسطح، وارتداء الكمامات، مع الحرص على التهوية الجيدة للمنازل والأماكن العامة مثل المكاتب وغيرها، مع تقوية الجهاز المناعي من خلال تناول الأغذية الصحية المتوازنة والخضراوات.

يذكر أن انتشار "فيروس الالتهاب الرئوي البشري" HMPV أثار الرعب في العالم بعد انتشاره في الصين وعدد من دول العالم، خوفا من تحوله لجائحة عالمية كفيروس كورونا أو كوفيد-19 الذي لا يزال العالم كله في إطار التعافي من أعبائه وآثاره الاقتصادية والصحية حتى الآن، والذي تسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم، بحسب الإحصاءات الرسمية.