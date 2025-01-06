إنهاء تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري

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- Khaberni) خبرني - أنهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري، بعد إتمام 14 شهرا من تقديم الخدمات الطبية والصحية للاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن المشروع ساهم في تقديم خدمات طبية وصحية متكاملة وذات جودة عالية للاجئين السوريين بما يعكس قيم التضامن والتعاون الإنساني، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة بالتواصل مع الشركاء لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واللاجئين وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن نايف بن صالح الشمري أن المركز يواصل دعمه المستمر للمجتمعات المتضررة في المنطقة من خلال مشاريع إنسانية وصحية حيوية، لافتا النظر إلى تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري يأتي كخطوة مهمة نحو تقديم الرعاية الصحية الشاملة للاجئين السوريين لضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم في بيئة تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات، حيث تعكس هذه المشاريع النوعية المبادئ الإنسانية التي يقدمها المركز وحفظاً لكرامة اللاجئين في المخيمات.
ويهدف المشروع لتوفير خدمات طبية أولية وثانوية متكاملة ذات جودة عالية ضمن أطر الإرشادات والتوجيهات الطبية المحلية والعالمية لتشمل الرجال والنساء والشباب والأطفال القاطنين داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث يوفر المشروع خدمات الطب العام، الأطفال، النسائية، الباطني، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والأوعية الدموية، العيون بالإضافة لخدمات الطبية السنية، كما تضمن المركز عيادة طوارئ وعمليات صغرى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطارئة إجراء التداخلات الجراحية الصغرى، بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي.
كما وفر المشروع الخدمات الطبية الداعمة التي تعمل على ضمان تقديم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية وذلك من خلال مختبر متكامل وجهاز تصوير أشعة سينية يوفر الصور الشعاعية لمختلف أعضاء الجسم، ويوفر المركز صيدلية رئيسية تعمل على توفير الأدوية لمرضى الأمراض الحادة والموسمية والأمراض المزمنة.
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