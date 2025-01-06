إنهاء تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري، بعد إتمام 14 شهرا من تقديم الخدمات الطبية والصحية للاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن المشروع ساهم في تقديم خدمات طبية وصحية متكاملة وذات جودة عالية للاجئين السوريين بما يعكس قيم التضامن والتعاون الإنساني، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة بالتواصل مع الشركاء لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واللاجئين وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن نايف بن صالح الشمري أن المركز يواصل دعمه المستمر للمجتمعات المتضررة في المنطقة من خلال مشاريع إنسانية وصحية حيوية، لافتا النظر إلى تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري يأتي كخطوة مهمة نحو تقديم الرعاية الصحية الشاملة للاجئين السوريين لضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم في بيئة تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات، حيث تعكس هذه المشاريع النوعية المبادئ الإنسانية التي يقدمها المركز وحفظاً لكرامة اللاجئين في المخيمات.

ويهدف المشروع لتوفير خدمات طبية أولية وثانوية متكاملة ذات جودة عالية ضمن أطر الإرشادات والتوجيهات الطبية المحلية والعالمية لتشمل الرجال والنساء والشباب والأطفال القاطنين داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث يوفر المشروع خدمات الطب العام، الأطفال، النسائية، الباطني، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والأوعية الدموية، العيون بالإضافة لخدمات الطبية السنية، كما تضمن المركز عيادة طوارئ وعمليات صغرى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطارئة إجراء التداخلات الجراحية الصغرى، بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي.

كما وفر المشروع الخدمات الطبية الداعمة التي تعمل على ضمان تقديم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية وذلك من خلال مختبر متكامل وجهاز تصوير أشعة سينية يوفر الصور الشعاعية لمختلف أعضاء الجسم، ويوفر المركز صيدلية رئيسية تعمل على توفير الأدوية لمرضى الأمراض الحادة والموسمية والأمراض المزمنة.