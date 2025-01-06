رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يستقبل القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار،الدكتور إحسان علاوي حسين الدليمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والسعي لتبادل الخبرات بين الجانبين، والدفع بها نحو مجالات أوسع من التطوير لا سيما في المجال الثقافي.
من جانبه، أشاد القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بالحراك الثقافي البحريني، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين بما من شأنه أن يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
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