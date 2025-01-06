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رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يستقبل القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين

1/6/2025 8:13:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار،الدكتور إحسان علاوي حسين الدليمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والسعي لتبادل الخبرات بين الجانبين، والدفع بها نحو مجالات أوسع من التطوير لا سيما في المجال الثقافي.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بالحراك الثقافي البحريني، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين بما من شأنه أن يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

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