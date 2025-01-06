رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس البرلمان العربي

كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، في مجال العلاقات الثنائية، والتنسيق البرلماني، والتعاون الفني في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطويرية بين الأمانة العامة لمجلس النواب ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي.

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