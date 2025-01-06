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رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس البرلمان العربي

1/6/2025 8:13:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدعم كافة المساعي والجهود المعززة لمسيرة العمل العربي المشترك في كافة المسارات والأصعدة التنموية، وخاصة العمل البرلماني.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق المواقف المشتركة، ودعم القضايا العربية، وتعزيز التعاون بين المجالس والبرلمانات في المحافل الدولية، تحقيقًا للأهداف والتطلعات المنشودة، ومثمنًا دور البرلمان العربي في تعزيز العلاقات العربية- العربية، وتطوير أشكال العمل العربي المشترك، والسعي إلى إعلاء المصلحة العربية، وتلبية طموحات الشعوب العربية، والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.
وهنأ رئيس مجلس النواب، محمد أحمد اليماحي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، ومشيدًا بما يتمتع به من خبرة وكفاءة واسهامات مخلصة، في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي، ومؤكدًا حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون النيابي مع البرلمان العربي في جميع المستويات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات العربية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأثنين،
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي رئيس بعثة الشرف، والنائب د. هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي، والنائب محمود ميرزا فردان، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب جليلة السيد علوي، رئيس لجنة الخدمات، والنائب لولوة علي الرميحي، والنائب محمد حسين جناحي، والنائب خالد صالح بوعنق، والنائب جميل ملا حسن، أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية العربية، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب.
ومن جانب البرلماني العربي: النائب أحمد عبدالله محمد نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمد الأمين سيد مولود رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي، والنائب حسن طاهر علي مصباح عضو البرلمان العربي، والنائب عبدالله بن عبدالعزيز العيفان عضو البرلمان العربي.
وفي ذات السياق، أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف التاريخي الثابت، والدور المحوري الرفيع لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في دعم القضايا العربية، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والجهود الكبيرة والمتواصلة خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية.
وأشاد بجهود رئيس مجلس النواب في الارتقاء بمنظومة التعاون البرلماني العربي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وفتح آفاق رحبة من التنسيق والتكامل مع البرلمان العربي وكافة المجالس التشريعية العربية والدولية، معربًا عن اعتزازه بما تشهده المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين من إنجازات حضارية، ونجاحات تنموية، وتقدم ونماء وازدهار في كافة المجالات.

كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، في مجال العلاقات الثنائية، والتنسيق البرلماني، والتعاون الفني في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطويرية بين الأمانة العامة لمجلس النواب ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي.

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