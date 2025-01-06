رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس البرلمان العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، تدعم كافة المساعي والجهود المعززة لمسيرة العمل العربي المشترك في كافة المسارات والأصعدة التنموية، وخاصة العمل البرلماني.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق المواقف المشتركة، ودعم القضايا العربية، وتعزيز التعاون بين المجالس والبرلمانات في المحافل الدولية، تحقيقًا للأهداف والتطلعات المنشودة، ومثمنًا دور البرلمان
العربي في تعزيز العلاقات العربية- العربية، وتطوير أشكال العمل العربي المشترك، والسعي إلى إعلاء المصلحة العربية، وتلبية طموحات الشعوب العربية، والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.
وهنأ رئيس مجلس النواب، محمد أحمد اليماحي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، ومشيدًا بما يتمتع به من خبرة وكفاءة واسهامات مخلصة، في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي، ومؤكدًا حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون النيابي مع البرلمان العربي في جميع المستويات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات العربية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأثنين،
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي رئيس بعثة الشرف، والنائب د. هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي، والنائب محمود ميرزا فردان، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب جليلة السيد علوي، رئيس لجنة الخدمات، والنائب لولوة علي الرميحي، والنائب محمد حسين جناحي، والنائب خالد صالح بوعنق، والنائب جميل ملا حسن، أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية العربية، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب.
ومن جانب البرلماني العربي: النائب أحمد عبدالله محمد نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمد الأمين سيد مولود رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي، والنائب حسن طاهر علي مصباح عضو البرلمان العربي، والنائب عبدالله بن عبدالعزيز العيفان عضو البرلمان العربي.
وفي ذات السياق، أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف التاريخي الثابت، والدور المحوري الرفيع لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في دعم القضايا العربية، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والجهود الكبيرة والمتواصلة خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية.
وأشاد بجهود رئيس مجلس النواب في الارتقاء بمنظومة التعاون البرلماني العربي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وفتح آفاق رحبة من التنسيق والتكامل مع البرلمان العربي وكافة المجالس التشريعية العربية والدولية، معربًا عن اعتزازه بما تشهده المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين من إنجازات حضارية، ونجاحات تنموية، وتقدم ونماء وازدهار في كافة المجالات.
كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، في مجال العلاقات الثنائية، والتنسيق البرلماني، والتعاون الفني في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطويرية بين الأمانة العامة لمجلس النواب ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي.
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