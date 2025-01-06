المياه تردم 8 آبار مخالفة في محافظة معان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استكملت كوادر وزارة المياه والري - سلطة وحدة الرقابة الداخلية حملاتها المتواصلة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة المحمدية - محافظة معان .
وبينت الوزارة أنه تم ردم (8) من الآبار المخالفة المحفورة في أراضي خزينة الدولة تم الكشف عنها تقوم بسحب الالاف الأمتار المكعبة من المياه لتزويد مزارع
، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية .
وذكرت في التفاصيل أنه وبناء على المعلومات المتوفرة ضمن الحملة الأمنية على مختلف المناطق لردم الآبار المخالفة ، نسقت كوادر الرقابة الداخلية الحملة حيث تم ردم (8) آبار مخالفة محفورة في أراضي خزينة الدولة لتزويد مزارع ومصادرة 6 مولدات وحجزها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .
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