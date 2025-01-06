Monday, 06 January 2025 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المياه تردم 8 آبار مخالفة في محافظة معان

1/6/2025 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت كوادر وزارة المياه والري - سلطة وحدة الرقابة الداخلية حملاتها المتواصلة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة المحمدية - محافظة معان .
وبينت الوزارة أنه تم ردم (8) من الآبار المخالفة المحفورة في أراضي خزينة الدولة تم الكشف عنها تقوم بسحب الالاف الأمتار المكعبة من المياه لتزويد مزارع ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية .
وذكرت في التفاصيل أنه وبناء على المعلومات المتوفرة ضمن الحملة الأمنية على مختلف المناطق لردم الآبار المخالفة ، نسقت كوادر الرقابة الداخلية الحملة حيث تم ردم (8) آبار مخالفة محفورة في أراضي خزينة الدولة لتزويد مزارع ومصادرة 6 مولدات وحجزها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .








MENAFN06012025000208011052ID1109058883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث