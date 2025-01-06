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بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو

1/6/2025 8:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرحت المُطربة المصرية مي فاروق، أول عروس بعام 2025، أجدد أعمالها الغنائية، التي حملت عنوان"باركوا".
أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتم إزاحة الستار عنها عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

واحتفل الثنائي مي فاروق ومحمد العمروسي بحفل زفافهما، الخميس الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط القاهرة، وشهد الحفل حضور أفراد العائلة، والأصدقاء المقربين، وعدد من نجوم الوسط الفني، وأجواء استثنائية مُفعمة بالبهجة.

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