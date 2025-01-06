بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طرحت المُطربة المصرية مي فاروق، أول عروس بعام 2025، أجدد أعمالها الغنائية، التي حملت عنوان"باركوا".
أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتم إزاحة الستار عنها عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.
واحتفل الثنائي مي فاروق ومحمد العمروسي بحفل زفافهما، الخميس الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط القاهرة، وشهد الحفل حضور أفراد العائلة، والأصدقاء المقربين، وعدد من نجوم الوسط الفني، وأجواء استثنائية مُفعمة بالبهجة.
24
MENAFN06012025000208011052ID1109058882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.