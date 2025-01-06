انقطاع أحد الكوابل الدولية السبعة يعطل الانترنت في الكويت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت السلطات الكويتية تعطل خدمات الإنترنت في البلاد بسبب انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.
وأوضحت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية في بيان صدر أمس (الأحد) أن خدمات الإنترنت تأثرت بشكل ملحوظ أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع الكابل الدولي.
وأضافت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر مع الشركة المعنية للإسراع في إصلاح الكابل المتضرر وضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الهيئة أنها تجري تحقيقاً مع الشركة المتأثرة للتحقق من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك استخدام كابلات بديلة لتفادي مثل هذه الحالات.
وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم مستوى عالٍ من الخدمة لجميع المستخدمين، وتعمل على تحسين البنية التحتية لضمان استمرارية الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية دون انقطاع.
عكاظ
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