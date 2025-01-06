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انقطاع أحد الكوابل الدولية السبعة يعطل الانترنت في الكويت

1/6/2025 8:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الكويتية تعطل خدمات الإنترنت في البلاد بسبب انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.
وأوضحت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية في بيان صدر أمس (الأحد) أن خدمات الإنترنت تأثرت بشكل ملحوظ أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع الكابل الدولي.
وأضافت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر مع الشركة المعنية للإسراع في إصلاح الكابل المتضرر وضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الهيئة أنها تجري تحقيقاً مع الشركة المتأثرة للتحقق من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك استخدام كابلات بديلة لتفادي مثل هذه الحالات.
وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم مستوى عالٍ من الخدمة لجميع المستخدمين، وتعمل على تحسين البنية التحتية لضمان استمرارية الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية دون انقطاع.
عكاظ










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