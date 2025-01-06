رجال الأعمال تنظم زيارة إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين زيارة للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين.



وتهدف الزيارة للإطلاع على واقع البيئة والفرص الاستثمارية في المنطقة وآلية عملها والاستثمارات القائمة فيها لتعظيم استفادة القطاع الخاص الأردني في تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.



وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تمثل نقطة استراتيجية لتسهيل التجارة بين الأردن وسوريا، إذ تسهم في تسريع عمليات النقل والشحن بين البلدين وتحفز التبادل التجاري عبر الحدود، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق التكامل الصناعي وتوفر بيئة عمل مناسبة لمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية بين البلدين.