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علييف: لو تم إغلاق الأجواء الروسية لما وقع حادث طائرة الركاب الأذربيجانية

1/6/2025 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنه "لو تم التنسيق بين الخدمات الأرضية والقوات الجوية الروسية، لتسنّى تجنب تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية في كازاخستان مؤخرا".
وقال علييف في اجتماع مع ذوي أفراد طاقم الطائرة المنكوبة اليوم: "لو تم اتخاذ التدابير في الوقت المناسب وإغلاق المجال الجوي فوق مدينة غروزني الروسية لتسنّى تجنب هذه المأساة".
وأضاف: "تم إغلاق المجال الجوي بعد إصابة الطائرة، ومحاولات الأجهزة الروسية التكتم على الحادث تثير دهشة وأسف وامتعاض الجانب الأذربيجاني".


وتحطمت طائرة "إمبراير 190" تابعة للخطوط الأذربيجانية كانت في طريقها من باكو إلى غروزني صباح 25 ديسمبر الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.


وكان على متن الطائرة 62 راكبا و5 من أفراد طاقم، نجا منهم 29 شخصا بينهم 9 مواطنين روس.


وفي وقت سابق، قال دميتري يادروف رئيس وكالة "روسافياتسيا" إن مدينتي غروزني وفلاديقوقاز تعرضتا يوم الحادث لهجوم أوكراني بالمسيرات، وأنا السلطات الروسية أغلقت أجواء المنطقة.


وأضاف أن المنطقة شهدت في يوم الحادث ضبابا كثيفا خيّم كذلك على مطار غروزني، وأن قائد الطائرة حاول مرتين الهبوط بها في المطار المذكور، قبل أن تتاح له مطارات أخرى اختار منها مطار أكتاو.

RT

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