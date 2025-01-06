ميتا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في فيس بوك وإنستغرام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الوقت الذي تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة كتابة الأشياء والبحث عنها على الإنترنت، تعتزم شركة "ميتا" المالكة لمنصات فيس بوك وإنستغرام و واتساب، استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة مختلفة.وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" فإن الشركة التي يرأسها مارك زوكربيرغ تعتزم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل فيس بوك وإنستغرام.



الذكاء الاصطناعي

وأشار التقرير إلى أن ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي ومنها أداة لمساعدة السمتخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي في فيس بوك وإنستغرام.



من ناحيته قال كونور هايس نائب رئيس ميتا لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنهم "يتوقعون أن تتواجد شخصيات الذكاء الاصطناعي على منصاتنا بنفس الطريقة التي تتواجد بها حالياً حسابات المستخدمين".

وأضاف أن هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سير ذاتية وصوراً شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وستطور ميتا الشخصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام حزمة أدوات "أيه.آي" ستديو.

في الوقت نفسه فإن برنامج "أيه.آي" ستديو يسمح للمستخدمين الذين لا يجيدون استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج الرسوم، إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي خاصة بناء على اهتماماتهم وكذلك إنشاء امتداد ذكاء اصطناعي لأنفسهم.



وفي حين يقتصر استخدام هذا البرنامج حالياً على الولايات المتحدة، تعتزم ميتا توفيره على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الحالي.



مزايا

ورغم أن توفير أدوات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة ويثير قلق البعض، فإنه ينطوي على مزايا محتملة لا بأس بها.

على سبيل المثال، إذا نشر شخص ما أخباراً كاذبة على فيس بوك، فقد تساعد أداة الذكاء الاصطناعي في الإبلاغ عنها وتحذير الآخرين.



لكن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً بحيث تستخدم هذه الأدوات في إنتاج محتوى مزيف وتوزيعه

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