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البحوث الزراعية يوظف الذكاء الاصطناعي لتوثيق مواقع مزارع النخيل

1/6/2025 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى باهتمام ملكي، تشكل خارطة طريق مبتكرة تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لمواجهة التغيرات المناخية.


وبحسب بيان للمركز، أشار أبو حمور، إلى أن قطاع النخيل يواجه عدة تحديات، منها التوسع العشوائي، والآفات مثل سوسة النخيل، إضافة إلى الأصناف التسويقية، مشددًا على أهمية تطوير قاعدة بيانات شاملة لتعزيز التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني خدمة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة.


وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشيرًا إلى النقلة النوعية التي يشهدها مختبر نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، من خلال تبني تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي و"الجيوإنفورماتكس" في الدراسات الزراعية.

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