البحوث الزراعية يوظف الذكاء الاصطناعي لتوثيق مواقع مزارع النخيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى باهتمام ملكي، تشكل خارطة طريق مبتكرة تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لمواجهة التغيرات المناخية.
وبحسب بيان للمركز، أشار أبو حمور، إلى أن قطاع النخيل يواجه عدة تحديات، منها التوسع العشوائي، والآفات مثل سوسة النخيل، إضافة إلى الأصناف التسويقية، مشددًا على أهمية تطوير قاعدة بيانات شاملة لتعزيز التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني خدمة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشيرًا إلى النقلة النوعية التي يشهدها مختبر نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، من خلال تبني تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي و"الجيوإنفورماتكس" في الدراسات الزراعية.
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