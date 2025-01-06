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مكافحة المخدرات: قدمنا 8 شهداء في عمليات مكافحة هذه الآفة

1/6/2025 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت إدارة مكافحة المخدرات في العام 2024 عملياتها الأمنية والاستخبارية المكثفة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين بها خاصة من تجار الموت ومروجي آفة المخدرات، وتم تنفيذ مئات الواجبات الحساسة والخطيرة.
وحظيت إدارة مكافحة المخدرات خلال العام الماضي بدعم ملكي موصول، من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خلال زياراتهما السامية، وتفقدهما الدائم، ودعمهما المادي والمعنوي لرفد الإدارة بكل ما هو جديد، والحفاظ على معنويات مرتباتها.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة في حديث إذاعي أن العام شهد 2024 توسعاً في عمل الإدارة، وتم استحداث أقسام جديدة وتم رفع نسب تغطية فرق المكافحة المدربة في أقاليم المملكة ومحافظاتها، وتم توفير أحدث المعدات والمهام والآليات، وتعزيز القوى البشرية، والذي ترافق مع مستوىً متزايداً في التنسيق الأمني والاستخباري مع باقي الشركاء وعلى رأسهم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك، وباقي الجهات المعنية.
ولفت مدير إدارة مكافحة المخدرات إلى أن الإدارة واصلت تركيزها في العام 2024 على محاربة عمليات التجارة والترويج لتجفيف منابع المخدرات، وتمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، من الإيقاع بشبكات تهريب دولية، وألقت القبض على مهربين متورطين بعصابات دولية، وعدد كبير من التجار والمروجين، مشيداً بالدور النزيه والعادل والحازم لمحكمة أمن الدول صاحبة الاختصاص للفصل في قضايا المخدرات، وتطبيق القانون.
وحول أبرز ما حققته الإدارة في العام 2024 وبلغة الأرقام، بين العميد القضاة إن الإدارة تعاملت مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصاً في قضايا متنوعة بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت ما يزيد عن (27) مليون ونصف المليون حبة كبتاجون، و(3) آلاف كغم من مادة الحشيش المخدر، و(262) كغم من الماريغوانا، و(62) كغم من الكريستال، و(33) كغم من الحشيش الصناعي و(11) كغم ونصف من بودرة الجوكر ، كما تم ضبط (13.5) كيلوغرام من مادة الهيروين، و(2) كغم و (965) غرام من مادة الكوكائين.
وأشار إلى أنه تم تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة وزيادة عدد الأقسام مثل افتتاح فرع مكافحة المخدرات في منطقة وادي عربة، إضافة إلى بعض الاستحداثات مثل فرع دوريات مكافحة مخدرات الشمال، وعدد من الفرق الخاصة (SWAT) والتي سيتم مواصلة تطويرها خلال العام 2025 ورفع أعدادها وتوسعها لضمان سرعة الاستجابة الفاعلة.

وأوضح أنه تم تزويد الإدارة بعدد من الأنظمة والأجهزة والمعدات الحديثة الخاصة التي تم توفيرها لفرق المراقبة الجديدة التي تم استحداثها لمتابعة المتورطين الخطرين والمهربين وشبكات التهريب، إضافة لفريق الرصد الإلكتروني الذي يعمل في متابعة الشبكة العنكبوتية وما تتضمن من مواقع الكترونية، ومواقع تواصل، وصفحات وحسابات مشبوهة.
وأوضح أن العمل جارٍ خلال الشهرين المقبلين من العام 2025 لافتتاح مركز تدريب يتبع لإدارة مكافحة المخدرات، ليكون مركزاً إقليمي لاستضافة المتدربين من الدول الصديقة والشقيقة، بقدرات وأساليب تدريبية متقدمة في مجال مكافحة المخدرات.
أما بالنسبة لمحور التوعية قال إنه من أهم مجالات العمل في مديرية الأمن العام، للتواصل مع المجتمع والتوعية بمخاطر آفة المخدرات، مشيراً إلى أن المديرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات والتي جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية أثناء زيارة جلالة الملك إلى إدارة مكافحة المخدرات العام الماضي، وكانت نتاج عمل جرى بالتشاركية مع 36 جهة رسمية وغير رسمية معنية في مجال مكافحة المخدرات والتوعية منها.
وفي مجال محور العلاج، قال إن مديرية الأمن العام قامت عام 1993 بإنشاء أول مركز لعلاج المدمنين والذي تم إنشاؤه كاستحقاق دستوري لأن قانون 1988 أعفى المتعاطين لمادة المخدرات من الملاحقة القانونية والجزائية إذا تقدم المتعاطي للعلاج من تلقاء نفسه أو تم الإبلاغ عنه من ذويه مؤكدا أن تقديم العلاج يكون بشكل سري ومجاني ويركز على الجانب البدني والنفسي
وقال إن عدد الأشخاص الذي تم علاجهم عام 2024 بلغ 744 شخصا وبلغ عدد الأنشطة التوعوية التي تم عملها بالتعاون مع الشركاء وبخاصة مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام بلغت 7179 خلال عام 2024
وأشار إلى أنه في عام 2009 تم الانتقال إلى مركز علاج بتوسعة أكبر في منطقة عرجان و تم توسيعه في عام 2012 حيث يتسع المركز ل170 سرير مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة التي ترفد المركز بأطباء من كافة التخصصات وهناك مخاطبات لعمل عيادة أسنان في المركز لتقديم الخدمة للموجودين في المركز
ولفت إلى أن إدارة مكافحة المخدرات قدمت 8 شهداء خلال فترة عملها مؤكدا أن جميع العاملين في الإدارة على استعداد لتقديم التضحيات لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات من خلال التدريب الذي يضيف لهم القدرة والمسؤولية لمكافحة هذه الآفة بالطريقة المناسبة.
مجدداً التأكيد على أن التعامل مع أي معلومة أو ملاحظة ترد للإدارة بشكل سري ويتم التأكد من صحتها والتعامل معها واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل معها مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في موضوع مكافحة المخدرات








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