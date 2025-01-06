سامسونج و'instacart' تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن شراكة طويلة الأمد مع شركة Instacart، إحدى أكبر شركات توصيل البقالة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، تهدف إلى توفير طريقة مبتكرة ومريحة للمستهلكين في الولايات المتحدة للتسوق وشراء البقالة مباشرة عبر شاشات ثلاجات سامسونج 'Bespoke'. وبفضل دمج تقنية التعرف على الأطعمة المبتكرة من سامسونج 'AI Vision Inside' مع واجهة 'Instacart' الذكية لمطابقة المنتجات، ستقدم هذه الشراكة تجربة تسوق سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا للمستهلكين.



وابتداءً من موديلات ثلاجات 'Bespoke' لعام 2025 المزودة بشاشات مختلفة – مثل 'AI Family HubTM+' بحجم 32 بوصة و'AI Home' الجديد بحجم 9 بوصات – وتقنية 'AI Vision Inside'، ستتيح الميزة الجديدة للمستهلكين إعادة شراء منتجاتهم الغذائية المفضلة بكل سهولة عبر 'Instacart' باستخدام تقنية 'Vision AI' للتعرف على الأطعمة.



وبفضل هذه التقنية، يمكن للمستهلكين إدارة محتويات ثلاجتهم بسهولة، ومع مرور الوقت، ستتوسع التجربة لتتيح إعادة شراء المنتجات مباشرة من الثلاجة عبر 'Instacart'.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة المستهلك في قطاع الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "نواصل العمل بجد لتقديم تجربة منزلية أكثر سهولة وراحة لمستخدمينا من خلال تقنيات مبتكرة، حيث يمثل دمج التقنية الرائدة من سامسونج مع منصة 'Instacart' المميزة للتسوق عبر الإنترنت مثالاً رائعاً يوضح كيف يمكن للشراكات أن ترتقي بمستوى الراحة والسهولة إلى آفاق جديدة."



ومن جانبه، قال رئيس قسم المنتجات في 'Instacart'، دانيال دانكر: "لطالما حلمنا بثلاجة تعيد تعبئة نفسها تلقائياً، وبفضل شراكتنا مع سامسونج، أصبح هذا الحلم حقيقة ولم يعد مجرد خيال علمي. ومن خلال منصة 'Instacart Developer' التي تدعم هذا التكامل السلس، سيتمكن مالكو ثلاجات سامسونج 'Bespoke'من طلب البقالة بسهولة وإعادة تعبئة أرفف ثلاجاتهم الفارغة باستخدام خدمة التوصيل في نفس اليوم من متاجرهم المحلية المفضلة. "



وستتوفر هذه التجربة الجديدة أيضاً على وحدات 'AI Family HubTM+' الحالية المزودة بتقنية 'AI Vision Inside' عبر تحديثات البرامج عبر الشبكة (OTN) خلال عام 2025. ويمثل هذا مثالاً آخر على تحديثات 'Smart Forward' من سامسونج، التي تضيف قيمة مضافة للمستهلكين من خلال تحسين أداء الأجهزة التي يمتلكونها. وتعد هذه الشراكة خطوة متقدمة جديدة في مسيرة سامسونج نحو تعزيز تجربة المستخدم عبر التعاون مع روّاد التكنولوجيا المبتكرة.

