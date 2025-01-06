سامسونج و'instacart' تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن شراكة طويلة الأمد مع شركة Instacart، إحدى أكبر شركات توصيل البقالة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، تهدف إلى توفير طريقة مبتكرة ومريحة للمستهلكين في الولايات المتحدة للتسوق وشراء البقالة مباشرة عبر شاشات ثلاجات سامسونج 'Bespoke'. وبفضل دمج تقنية التعرف على الأطعمة المبتكرة من سامسونج 'AI Vision Inside' مع واجهة 'Instacart' الذكية لمطابقة المنتجات، ستقدم هذه الشراكة تجربة تسوق سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا للمستهلكين.
وابتداءً من موديلات ثلاجات 'Bespoke' لعام 2025 المزودة بشاشات مختلفة – مثل 'AI Family HubTM+' بحجم 32 بوصة و'AI Home' الجديد بحجم 9 بوصات – وتقنية 'AI Vision Inside'، ستتيح الميزة الجديدة للمستهلكين إعادة شراء منتجاتهم الغذائية المفضلة بكل سهولة عبر 'Instacart' باستخدام تقنية 'Vision AI' للتعرف على الأطعمة.
وبفضل هذه التقنية، يمكن للمستهلكين إدارة محتويات ثلاجتهم بسهولة، ومع مرور الوقت، ستتوسع التجربة لتتيح إعادة شراء المنتجات مباشرة من الثلاجة عبر 'Instacart'.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة المستهلك في قطاع الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "نواصل العمل بجد لتقديم تجربة منزلية أكثر سهولة وراحة لمستخدمينا من خلال تقنيات مبتكرة، حيث يمثل دمج التقنية الرائدة من سامسونج مع منصة 'Instacart' المميزة للتسوق عبر الإنترنت مثالاً رائعاً يوضح كيف يمكن للشراكات أن ترتقي بمستوى الراحة والسهولة إلى آفاق جديدة."
ومن جانبه، قال رئيس قسم المنتجات في 'Instacart'، دانيال دانكر: "لطالما حلمنا بثلاجة تعيد تعبئة نفسها تلقائياً، وبفضل شراكتنا مع سامسونج، أصبح هذا الحلم حقيقة ولم يعد مجرد خيال علمي. ومن خلال منصة 'Instacart Developer' التي تدعم هذا التكامل السلس، سيتمكن مالكو ثلاجات سامسونج 'Bespoke'من طلب البقالة بسهولة وإعادة تعبئة أرفف ثلاجاتهم الفارغة باستخدام خدمة التوصيل في نفس اليوم من متاجرهم المحلية المفضلة. "
وستتوفر هذه التجربة الجديدة أيضاً على وحدات 'AI Family HubTM+' الحالية المزودة بتقنية 'AI Vision Inside' عبر تحديثات البرامج عبر الشبكة (OTN) خلال عام 2025. ويمثل هذا مثالاً آخر على تحديثات 'Smart Forward' من سامسونج، التي تضيف قيمة مضافة للمستهلكين من خلال تحسين أداء الأجهزة التي يمتلكونها. وتعد هذه الشراكة خطوة متقدمة جديدة في مسيرة سامسونج نحو تعزيز تجربة المستخدم عبر التعاون مع روّاد التكنولوجيا المبتكرة.
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