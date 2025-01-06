ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه لو لم يفز الرئيس دونالد ترامب
بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لضاعت الحضارة.
وكتب ماسك: "لو لم يفز دونالد ترامب بهذه الانتخابات، لضاعت الحضارة".
وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، الذي شغل منصب رئيس الدولة في الفترة 2017-2021. ومن المقرر أن يستلم مهامه رسميا في 20 يناير.
RT
MENAFN06012025000208011052ID1109058873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.