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ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة

1/6/2025 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه لو لم يفز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لضاعت الحضارة.
وكتب ماسك: "لو لم يفز دونالد ترامب بهذه الانتخابات، لضاعت الحضارة".


وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، الذي شغل منصب رئيس الدولة في الفترة 2017-2021. ومن المقرر أن يستلم مهامه رسميا في 20 يناير.

RT

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