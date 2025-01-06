بريطانيا.. اضطرابات في حركة السفر مع استمرار التحذيرات من الطقس السيء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاني المملكة المتحدة من اضطرابات في السفر بسبب الطقس السيء، في ظل إغلاق الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية.وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأنه قد تم إغلاق مدارج الطائرات في مطار مانشستر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بسبب الثلوج الكثيفة.



ولا تزال التحذيرات الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية بشأن الطقس السيء، سارية في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة.



وتم تسجيل أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء وحتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 13.3 درجة مئوية تحت الصفر.



من جانبها، أصدرت وكالة البيئة 166 تحذيرا من وقوع فيضانات، مما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات، بالإضافة إلى 299 إنذارا من الفيضانات، بما يعني أنه من المحتمل أن تشهد جميع أنحاء إنجلترا وقوع فيضانات.

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