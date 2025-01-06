اتفاقية بين البوتاس والبامارل الأميركية للتوسع في برومين الأردن

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة بين البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد أحد المحاور المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي.

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