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اتفاقية بين البوتاس والبامارل الأميركية للتوسع في برومين الأردن

1/6/2025 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسُّع في "برومين الأردن" ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني.


وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة بين البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد أحد المحاور المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي.

MENAFN06012025000208011052ID1109058871

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