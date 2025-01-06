السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
زار السفير العراقي في عمّان عمر البرزنجي، اليوم الاثنين، مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق، تخليدا لذكرى شهداء الجيش العراقي في معارك الـ48، وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي.
وكان في استقباله مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قائد مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية.
ووضع السفير العراقي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة أكاليل من الزهور على الصرح التذكاري للشهداء في المقبرة، وعزف الصدّاحون لحن الرجوع الأخير، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العراقي.
وقال السفير العراقي إن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ترتبطان بعلاقات تاريخية منذ تأسيس الدولتين، على المستويات كافة، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها باستمرار، من خلال التنسيق المستمر والعمل المشترك لخدمة مصلحة البلدين الشقيقين.
يشار إلى أن مقبرة شهداء الجيش العراقي تضم رفات 39 جنديًا ممن نالوا شرف الشهادة على ثرى فلسطين، كما تضم رفات عدد من الضباط العراقيين ممن توفاهم الله أثناء تواجدهم في الأردن.
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