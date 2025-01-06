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السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

1/6/2025 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار السفير العراقي في عمّان عمر البرزنجي، اليوم الاثنين، مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق، تخليدا لذكرى شهداء الجيش العراقي في معارك الـ48، وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي.


وكان في استقباله مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قائد مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية.


ووضع السفير العراقي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة أكاليل من الزهور على الصرح التذكاري للشهداء في المقبرة، وعزف الصدّاحون لحن الرجوع الأخير، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العراقي.


وقال السفير العراقي إن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ترتبطان بعلاقات تاريخية منذ تأسيس الدولتين، على المستويات كافة، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها باستمرار، من خلال التنسيق المستمر والعمل المشترك لخدمة مصلحة البلدين الشقيقين.


يشار إلى أن مقبرة شهداء الجيش العراقي تضم رفات 39 جنديًا ممن نالوا شرف الشهادة على ثرى فلسطين، كما تضم رفات عدد من الضباط العراقيين ممن توفاهم الله أثناء تواجدهم في الأردن.

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