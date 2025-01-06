فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفذت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة، عددا من المشاريع والصيانة لطرق زراعية وفرعية في مناطق مختلفة من لواء بصيرا وغرندل، بتكلفة 150 ألف دينار ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.
وقال مدير المديرية المهندس عمار الحجاج، اليوم الاثنين، إنه جرى تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل مجموعة من الطرق الزراعية النافذة لمزارع المواطنين في مناطق لواء بصيرا وغرندل، لتسهيل وصولهم إلى مزارعهم داخل مناطق اللواء الزراعية، فيما قامت فرق "أشغال بصيرا" وبدعم من "أشغال الطفيلة"، بعمليات تأهيل وصيانة لعدد من الطرق، حيث تم العمل على تمهيدها وشمولها بالخلطات الساخنة.
MENAFN06012025000208011052ID1109058869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.