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فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

1/6/2025 8:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة، عددا من المشاريع والصيانة لطرق زراعية وفرعية في مناطق مختلفة من لواء بصيرا وغرندل، بتكلفة 150 ألف دينار ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.


وقال مدير المديرية المهندس عمار الحجاج، اليوم الاثنين، إنه جرى تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل مجموعة من الطرق الزراعية النافذة لمزارع المواطنين في مناطق لواء بصيرا وغرندل، لتسهيل وصولهم إلى مزارعهم داخل مناطق اللواء الزراعية، فيما قامت فرق "أشغال بصيرا" وبدعم من "أشغال الطفيلة"، بعمليات تأهيل وصيانة لعدد من الطرق، حيث تم العمل على تمهيدها وشمولها بالخلطات الساخنة.

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