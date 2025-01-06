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الاحتلال يُخطر بوقف بناء منزل قيد الإنشاء شرق يطا جنوب الخليل

1/6/2025 8:11:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف بناء منزل قيد الإنشاء شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأكد الناشط الصحفي أسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن عايد أبو طه إخطارا بوقف العمل في منزله قيد الإنشاء، الذي تبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويقع في منطقة "أم الشقحان" التابعة لبلدة "خلة المية" شرق يطا.

كما صورت قوات الاحتلال منزل المواطن حازم محمود أبو طه المخطر مسبقا بوقف العمل به في المنطقة ذاتها.


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