الاحتلال يُخطر بوقف بناء منزل قيد الإنشاء شرق يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN-
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف بناء منزل قيد الإنشاء شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
وأكد الناشط الصحفي أسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن عايد أبو طه إخطارا بوقف العمل في منزله قيد الإنشاء، الذي تبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويقع في منطقة "أم الشقحان" التابعة لبلدة "خلة المية" شرق يطا.
كما صورت قوات الاحتلال منزل المواطن حازم محمود أبو طه المخطر مسبقا بوقف العمل به في المنطقة ذاتها.
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