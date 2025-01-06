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الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بمدينة الخليل

1/6/2025 8:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان من البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، واحتجزت أربعة شبان بالقرب من مقبرة الرأس، شمال الحرم الإبراهيمي، واقتادتهم إلى معسكر وادي الحصن، للتحقيق معهم.


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