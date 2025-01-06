الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بمدينة الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بمدينة الخليل
التاريخ
1/6/2025 8:11:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان من البلدة القديمة في مدينة الخليل.
وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، واحتجزت أربعة شبان بالقرب من مقبرة الرأس، شمال الحرم الإبراهيمي، واقتادتهم إلى معسكر وادي الحصن، للتحقيق معهم.
MENAFN06012025000205011050ID1109058864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.