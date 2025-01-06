الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس
التاريخ
1/6/2025 8:10:59 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس/PNN-- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية عند الحاجز في كلا الاتجاهين، وأعاق مرور المواطنين، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.
MENAFN06012025000205011050ID1109058863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.