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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

1/6/2025 8:10:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية عند الحاجز في كلا الاتجاهين، وأعاق مرور المواطنين، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.


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