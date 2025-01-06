الاحتلال يواصل فرض تشديداته العسكرية في وسط وشمال الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الضفة الغربية/PNN- تواصل قوات الاحتلال فرض تشديداتها العسكرية خاصة في وسط وشمال الضفة، حيث تم إغلاق عدة طرق رئيسية وأقامت حواجز على عدد منها ما تسبب بمنع تنقل المواطنين، حيث تشهد عديد الحواجز ازدحامات مرورية خانقة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرون بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار وقعت في قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية صباح اليوم الإثنين.
أفيد بأن القتلى هم امرأتان وشاب، فيما وصفت حالة مصابين بالخطيرة و5 إصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن الجيش فرض طوقا عسكريا على معظم القرى في منطقة عملية إطلاق النار شرق قلقيلية واستعان بطائرات مروحية بحثا عن المنفذين.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه "سنصل إلى المنفذين وسنقوم بمحاسبتهم وكل من
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