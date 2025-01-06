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الاحتلال يواصل فرض تشديداته العسكرية في وسط وشمال الضفة

1/6/2025 8:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الضفة الغربية/PNN- تواصل قوات الاحتلال فرض تشديداتها العسكرية خاصة في وسط وشمال الضفة، حيث تم إغلاق عدة طرق رئيسية وأقامت حواجز على عدد منها ما تسبب بمنع تنقل المواطنين، حيث تشهد عديد الحواجز ازدحامات مرورية خانقة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرون بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار وقعت في قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية صباح اليوم الإثنين.

أفيد بأن القتلى هم امرأتان وشاب، فيما وصفت حالة مصابين بالخطيرة و5 إصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن الجيش فرض طوقا عسكريا على معظم القرى في منطقة عملية إطلاق النار شرق قلقيلية واستعان بطائرات مروحية بحثا عن المنفذين.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه "سنصل إلى المنفذين وسنقوم بمحاسبتهم وكل من

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