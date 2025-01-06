وصول بطريرك الروم الأرثوذكس إلى بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - وصل موكب بطريرك الروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفيلس الثالث، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة بيت لحم قادماً من القدس، إيذانا
بإحياء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي.
وانطلق الموكب الرسمي للبطريرك من مقر البطريركية في البلدة القديمة من القدس، برفقة كبار المطارنة، والكهنة، ورجال الدين المسيحيين، ووجهاء الطائفة الأرثوذكسية، حيث سار وفق البروتوكول عبر دير مار إلياس.
وعبر الموكب شارع المهد مروراً بدوار العمل الكاثوليكي ثم شارع رأس فطيس، وصولاً إلى ساحة المهد، حيث كان في استقباله شخصيات رسمية ودينية.
واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ومحافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وعدد من القناصل والسفراء وممثلي المؤسسات الأمنية والرسمية.
بدوره، قال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا: "إن عيد الميلاد المجيد يحمل رسالة السلام والمحبة التي تجسدها مدينة بيت لحم للعالم".
"هذا الحدث يعكس تلاحمنا الوطني وتمسكنا بإرثنا الديني والثقافي. نحن نعمل جاهدين على ضمان تنظيم هذه الاحتفالات بنجاح وبما يليق بمكانة بيت لحم التاريخية".
وأضاف: "أن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية كافة، لتأمين وصول المواكب بسلام".
من ناحيته، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، "بيت لحم تفتح أبوابها اليوم للعالم بأسره، للاحتفال برسالة الميلاد، هذه المدينة العريقة تمثل رمزاً للسلام والوحدة، نحن نحرص على إبراز هذا الإرث التاريخي في كل مناسبة دينية".
وبعد مراسم الاستقبال، سار البطريرك برفقة مستقبليه إلى باب كنيسة المهد، حيث تم توديعه، ثم دخل الكنيسة وأقام صلاة خاصة استعداداً لقداس منتصف الليل.
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