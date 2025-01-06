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وصول بطريرك الروم الأرثوذكس إلى بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل

1/6/2025 7:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - وصل موكب بطريرك الروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفيلس الثالث، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة بيت لحم قادماً من القدس، إيذانا
بإحياء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي.

وانطلق الموكب الرسمي للبطريرك من مقر البطريركية في البلدة القديمة من القدس، برفقة كبار المطارنة، والكهنة، ورجال الدين المسيحيين، ووجهاء الطائفة الأرثوذكسية، حيث سار وفق البروتوكول عبر دير مار إلياس.

وعبر الموكب شارع المهد مروراً بدوار العمل الكاثوليكي ثم شارع رأس فطيس، وصولاً إلى ساحة المهد، حيث كان في استقباله شخصيات رسمية ودينية.

واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ومحافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وعدد من القناصل والسفراء وممثلي المؤسسات الأمنية والرسمية.

بدوره، قال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا: "إن عيد الميلاد المجيد يحمل رسالة السلام والمحبة التي تجسدها مدينة بيت لحم للعالم".

"هذا الحدث يعكس تلاحمنا الوطني وتمسكنا بإرثنا الديني والثقافي. نحن نعمل جاهدين على ضمان تنظيم هذه الاحتفالات بنجاح وبما يليق بمكانة بيت لحم التاريخية".

وأضاف: "أن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية كافة، لتأمين وصول المواكب بسلام".

من ناحيته، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، "بيت لحم تفتح أبوابها اليوم للعالم بأسره، للاحتفال برسالة الميلاد، هذه المدينة العريقة تمثل رمزاً للسلام والوحدة، نحن نحرص على إبراز هذا الإرث التاريخي في كل مناسبة دينية".

وبعد مراسم الاستقبال، سار البطريرك برفقة مستقبليه إلى باب كنيسة المهد، حيث تم توديعه، ثم دخل الكنيسة وأقام صلاة خاصة استعداداً لقداس منتصف الليل.

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