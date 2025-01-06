اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين وفتح تدينان جريمتي حرق مقر اللجنة ومنزلين ويعتبرانه تخريبا وافتعالا للمشاكل

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أدانت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، جريمتي حرق مقر اللجنة الشعبية، ومنزلين في المخيم، واعتبرتاها "تخريبا وافتعالا للمشاكل في المخيم".
وقال مدير اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ: "إن البيان جاء بعد اعتداء مجهولين على منزلين في المخيم وإحراقهما ليلة أمس الأحد، بالتزامن مع إحراق مقر اللجنة الشعبية".
وجاء في البيان: "تدين اللجنة الشعبية وحركة فتح في مخيم جنين بأشد العبارات جريمة اعتداء بعض العابثين والمرتزقة على مقر اللجنة الشعبية وبعض المنازل في مخيم جنين الذين يسعون من خلال فعلتهم هذه إلى خدمة سياسة الاحتلال الهادفة إلى ضرب النسيج الاجتماعي والوطني في مخيم جنين، وهنا نؤكد أننا لن نسمح لهذه الفئة الضالة أن تمارس سلوكها المعيب، دون محاسبة وقصاص".
وتابع: نعاهد الله وأهلنا في مخيم جنين أن نصل إلى خفافيش الليل، ونضع حدا لهذه المهزلة التي تسيئ إلى مخيمنا الحبيب وتاريخه، وتضحياته، وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وأضاف: نقول لهؤلاء المرتزقة إن هذا المخيم سوف يلفظكم، وسعيكم إلى خلط الأوراق وزرع الفتن لن ينجح، والاعتداء على مقدرات مخيم جنين ومؤسساتها لن يمر مرور الكرام، وسوف تدفعون ثمن هذا الاعتداء الآثم".
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