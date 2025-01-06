اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين وفتح تدينان جريمتي حرق مقر اللجنة ومنزلين ويعتبرانه تخريبا وافتعالا للمشاكل

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أدانت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، جريمتي حرق مقر اللجنة الشعبية، ومنزلين في المخيم، واعتبرتاها "تخريبا وافتعالا للمشاكل في المخيم".

وقال مدير اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ: "إن البيان جاء بعد اعتداء مجهولين على منزلين في المخيم وإحراقهما ليلة أمس الأحد، بالتزامن مع إحراق مقر اللجنة الشعبية".

وجاء في البيان: "تدين اللجنة الشعبية وحركة فتح في مخيم جنين بأشد العبارات جريمة اعتداء بعض العابثين والمرتزقة على مقر اللجنة الشعبية وبعض المنازل في مخيم جنين الذين يسعون من خلال فعلتهم هذه إلى خدمة سياسة الاحتلال الهادفة إلى ضرب النسيج الاجتماعي والوطني في مخيم جنين، وهنا نؤكد أننا لن نسمح لهذه الفئة الضالة أن تمارس سلوكها المعيب، دون محاسبة وقصاص".

وتابع: نعاهد الله وأهلنا في مخيم جنين أن نصل إلى خفافيش الليل، ونضع حدا لهذه المهزلة التي تسيئ إلى مخيمنا الحبيب وتاريخه، وتضحياته، وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وأضاف: نقول لهؤلاء المرتزقة إن هذا المخيم سوف يلفظكم، وسعيكم إلى خلط الأوراق وزرع الفتن لن ينجح، والاعتداء على مقدرات مخيم جنين ومؤسساتها لن يمر مرور الكرام، وسوف تدفعون ثمن هذا الاعتداء الآثم".