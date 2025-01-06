قوات الاحتلال تغلق مدخلي الشواورة والرشايدة الرئيسيين شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تغلق مدخلي الشواورة والرشايدة الرئيسيين شرق بيت لحم
التاريخ
1/6/2025 7:09:23 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخلي الشواورة والرشايدة الرئيسيين شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابتين حديدتين عند المدخلين الرئيسيين لقريتي الشواورة والرشايدة، حيث كانت تغلقهما سابقا بالسواتر الترابية.
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