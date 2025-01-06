Monday, 06 January 2025 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تغلق مدخلي الشواورة والرشايدة الرئيسيين شرق بيت لحم

1/6/2025 7:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخلي الشواورة والرشايدة الرئيسيين شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابتين حديدتين عند المدخلين الرئيسيين لقريتي الشواورة والرشايدة، حيث كانت تغلقهما سابقا بالسواتر الترابية.

ـ

MENAFN06012025000205011050ID1109058589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث