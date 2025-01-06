إصابة مستوطنة بجروح متوسطة بعد اطلاق رشقة صاروخية من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -دوت صافرات الإنذار في سديروت و"أفيفم" و"نير عام"في غلاف غزة بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من القطاع، وخلال القصف، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 68 عاما وهي في طريقها إلى الملاجئ. وقام المسعفون بنقلها وهي في حالة طفيفة إلى مستشفى
"برزيلاي" في عسقلان للعلاج.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال.أطلقت رشقة صاروخية ظهر اليوم الإثنين، من قطاع غزة تجاه بلدة سديروت جنوب البلاد، حيث أصابت قذيفة صاروخية مبنى بشكل مباشر والتسبب له بأضرار حسبما
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة سديروت، جراء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، حيث أصابت قذيفة صاروخية مبنى بشكل مباشر.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن أحد الصواريخ التي أطلقت من شمال قطاع غزة، سقطت في فناء منزل مبعوث حركة "حاباد"، الحاخام حنانئيل بيزم، وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض منزله للصواريخ.
وذكرت بلدية سديروت في بيان لها أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة، وتم اعتراض أحدها بنجاح، وسقط صاروخ على مبنى، بينما ما زالت عمليات البحث جارية عن الصاروخ الثالث الذي سقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة، حيث لحقت أضرار بالممتلكات.
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