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إصابة مستوطنة بجروح متوسطة بعد اطلاق رشقة صاروخية من غزة

1/6/2025 7:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -دوت صافرات الإنذار في سديروت و"أفيفم" و"نير عام"في غلاف غزة بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من القطاع، وخلال القصف، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 68 عاما وهي في طريقها إلى الملاجئ. وقام المسعفون بنقلها وهي في حالة طفيفة إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان للعلاج.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال.أطلقت رشقة صاروخية ظهر اليوم الإثنين، من قطاع غزة تجاه بلدة سديروت جنوب البلاد، حيث أصابت قذيفة صاروخية مبنى بشكل مباشر والتسبب له بأضرار حسبما

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة سديروت، جراء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، حيث أصابت قذيفة صاروخية مبنى بشكل مباشر.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن أحد الصواريخ التي أطلقت من شمال قطاع غزة، سقطت في فناء منزل مبعوث حركة "حاباد"، الحاخام حنانئيل بيزم، وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض منزله للصواريخ.

وذكرت بلدية سديروت في بيان لها أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة، وتم اعتراض أحدها بنجاح، وسقط صاروخ على مبنى، بينما ما زالت عمليات البحث جارية عن الصاروخ الثالث الذي سقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة، حيث لحقت أضرار بالممتلكات.



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