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وزير الخارجية: الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم

1/6/2025 7:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم وتوفير مستلزمات حياتهم اليومية.








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