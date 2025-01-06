وزير الخارجية: الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم

وزير الخارجية: الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم
التاريخ
1/6/2025 7:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم وتوفير مستلزمات حياتهم اليومية.
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