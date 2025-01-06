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قائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الخارجية في تركيا .. ما الدلالات ؟

1/6/2025 7:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة -
اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد القطاطشة أن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، لتركيا اليوم الاثنين، بأنها حدث استثنائي يحمل رسائل هامة لجميع دول الإقليم ، خاصة مع ارتباط هاتين الشخصيتين مباشرة مع جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاعه على كافة المستجدات في ملف الأمن القومي .
وقال القطاطشة لـ "الوكيل الإخباري" بأن الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية تأتي عادةً في إطار متابعة الأحداث سياسيا مع دول الجوار أو دول العالم ، لكن هذه الزيارة الحساسة لرئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة تأتي في إطار توحيد الجبهات في المنطقة بالتزامن مع الأحداث غير المسبوقة في الشرق الأوسط خصوصاً في فلسطين ، والتغيّرات في سوريا.
ولفت أن هذه الزيارة المعلنة تأتي بعد تحييد الدور الإيراني في المنطقة عبر نفيها من سوريا على يد إدارة العمليات العسكرية وتقزيمها في لبنان عبر الاستهداف المباشر لقادة حزب الله الذي جرى خلال الشهور الماضية.
القطاطشة يرى بأن الزيارة تؤكد على الرؤية الاستباقية لدى المسؤولين في الأردن عن ملف الأمن القومي والحفاظ على المصلحة الوطنية الأردنية ، وهي مؤشر جديد على أن صانع القرار يرغب في إطلاع الشارع الأردني على حساسية المرحلة المقبلة وأهمية الالتحام الوطني والتعاضد من أجل الاستمرار في الاستقرار الوطني وتجنب الصفيح الملتهب الذي يقبع عليه الشرق الأوسط حالياً .
وبين بأن ما يسخن المنطقة هو ما تقوم به حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ، والتي تنتظر على أحر من الجمر أن يستلم ترامب مقاليد الحكم لتنفيذ رؤيتها المعلنة في ملف تهجير أهالي الضفة ، خاصة في ظل المواجهة الفلسطينية الفلسطينية ، والتي تشير إلى معرفة السلطة الفلسطينية باقتراب التخلي عنها ، وهو ما دفعها لقيادة مواجهة وحصار على مخيم جنين لتغيير المفاهيم لدى ترامب والاحتلال معاً عن أهمية تواجد السلطة في الضفة .
وأشاد القطاطشة بالحراك السياسي والأمني الأردني واستقراء المستقبل وتحييد المخاطر قبل تضخمها ، وهو ما يُحسب لجلالة الملك عبدالله الثاني بتحركاته السياسية والأمنية فيما يحمي مصالح الأردن ويحفظ استقرار المملكة.








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