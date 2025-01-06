نوروفيروس يتسلل إلى الملابس والأثاث.. احذروا فيروس الشتاء الخفي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشهد العالم ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس "نوروفيروس"، المعروف بانتشاره السريع وتسببه في القيء والإسهال.



وفي ظل هذه الزيادة، حذر خبراء من أن الفيروس قد يبقى على الأقمشة والأسطح المغطاة بالأقمشة، مثل الكراسي والأرائك والستائر، لمدة تصل إلى شهر كامل، مما يشكل تهديدًا لانتقال العدوى.



وتشير الأرقام إلى أن حالات الإصابة بفيروس "نوروفيروس" قد زادت بنسبة 40% مقارنة بالأعوام السابقة، مما يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من تدفق كبير لمرضى الإنفلونزا.

وتظهر بيانات هيئة الصحة العامة البريطانية (UKHSA) أن عدد الحالات المسجلة هذا العام تجاوز 4,500، وهو أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة قبل خمس سنوات.

انتقال العدوى عبر الأسطح والأقمشة

وينتقل "نوروفيروس" عادة عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب أو من خلال لمس الأسطح الملوثة أو تناول طعام ملوث.

وأكد الخبراء أن الأقمشة قد تصبح بيئة مثالية لبقاء الفيروس وانتقاله، وأوضح جيسون تيترو، عالم الميكروبيولوجيا في تقرير نشرته "ديلي ميل"، أن الملابس والأقمشة يمكن أن تكون بمثابة "أطباق بتري" لنمو الفيروسات، حيث يمكن للفيروس البقاء نشطًا على الأقمشة لمدة تصل إلى شهر.



التوصيات للوقاية من الفيروس

وينصح الخبراء بغسل الملابس وتجفيفها على درجات حرارة عالية للقضاء على الفيروس.

كما أكد تيترو أن استخدام المنظفات البيولوجية التي تحتوي على إنزيمات مثل الليباز يمكن أن يساعد في قتل الفيروسات. وأوصى أيضًا بتشغيل دورة فارغة بماء ساخن مع إضافة مبيض لتنظيف الغسالات بشكل دوري.

أما بالنسبة لتنظيف الأسطح التي قد تكون ملوثة بالفيروس، فإن خبراء من جامعة مينيسوتا ينصحون بعدم استخدام المكانس الكهربائية على المناطق الملوثة بالقيء لتجنب نشر الفيروس عبر الهواء. بدلاً من ذلك، يفضل استخدام صودا الخبز ثم التنظيف بالبخار أو المطهرات المناسبة.

العين الإخبارية