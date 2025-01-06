مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة لتعزيز قِطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لتحويل المملكة إلى مركز لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وضمن التزامها المتواصل بتطوير منظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة؛ أقامت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports JO، 14 فعالية وبطولة إلكترونية خلال العام 2024، تضمنت أكثر الألعاب الإلكترونية شُهرة وأوسعها انتشاراً على مستوى العالم، حصدت 2.65 مليون مشاهدة على منصات المركز، إضافة إلى عقد اتفاقيات استراتيجية ورعاية أبرز الفعاليات، بهدف الارتقاء بالقِطاع بما يحقق نتائج ملموسة على الاقتصاد الوطني، وتأهيل وتنمية المواهب الأردنية في هذا المجال.



ولتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية والعالمية واستكمالها احتضان المواهب الاحترافية وتصديرها، وتقديم التوجيه والدعم للمحترفين واللاعبين والهواة ضمن أعلى المستويات العالمية؛ وقّع مركز زين للرياضات الإلكترونية خلال العام 2024 اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ((JEF، ليقوم المركز برعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد، إلى جانب تقديم الرعاية والدعم اللازم للفِرق المُمثلة للأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية، لمواصلة تطوير مهارات اللاعبين وعقد الفعاليات التي تُعنى بالرياضات والألعاب الإلكترونية، وزيادة فُرص العمل وتعزيز إبداع الشباب الأردني وتمكينهم من المنافسة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



وفي إطار مُساهماتها المستمرة بتعزيز تنافسية الأردن وإبراز مواهب شبابه في هذا المجال، نظّم مركز زين بطولة "PUBG Mobile 2024" بمشاركة 64 فريقاً ضمّت 256 لاعباً، كما نظّم المركز بطولة FC Mobile عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة 120 لاعباً.



وضمن حرصها على رعاية أهم الأحداث والتواجد في أبرز الفعاليات التي تُقام في المملكة؛ قدّمت زين عبر مركزها للرياضات الإلكترونية رعايتها كشريك استراتيجي لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية، الذي نظّمه مختبر الألعاب الأردني بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث أقيمت فعاليات المؤتمر في عدّة مناطق بعدد من محافظات المملكة، شملت العاصمة عمّان، وأم قيس، والبتراء، وصولاً إلى العقبة.



وقدّم المركز رعايته لمنافسات "ريد بُل سولو كيو"، التي أُقيمت بمشاركة 166 لاعباً، وتوّج الأمير عمر بن فيصل اللاعب الفائز بلقب البطولة وليد اسماعيل، الذي فاز برحلة مدفوعة التكاليف لحضور النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل ليج أوف إتس أون" (Red Bull League of its Own) في العاصمة الفرنسية باريس، كما قدّم المركز رعايته كشريك استراتيجي لنهائيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية 2024 للشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي أُقيمت في The Arc”" بمجمع الملك الحُسين للأعمال على مدار 3 أيام، وشاركت زين في مُنافسات الرعاة وحصلت على المركز الثاني، كما حضر النهائيات 800 شخص من الهواة واللاعبين المحترفين، فيما حظيت بمتابعة 608 آلاف شخص على منصة "يوتيوب" في بث مباشر.

وقدّم المركز رعايته لفعالية الألعاب القديمة "”Retro games Fest التي شارك بها1,500 مُشارك واشتملت على الألعاب الإلكترونية القديمة الأكثر شهرة مثل "ماريو" و "باك مان" الشهيرتان، كما تضمنت الفعالية معرضاً لأهم أجهزة الألعاب الإلكترونية من الأجيال السابقة والأكثر مبيعاً كجهاز السيغا وحاسوب صخر وألعاب الأتاري ولعبة النينتيندو.



وفي إطار جهودها المُستمرة لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى فئة الشباب والجيل الجديد والأهالي والمدارس ومختلف القطاعات بأهمية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على مختلف المستويات، وفي ظِل الإقبال الكبير الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي؛ عقد المركز وبحضور سمو الأمير عمر بن فيصل - رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، جلسة حوارية في منصة زين للإبداع (ZINC) حضرها جمع من الخبراء وأصحاب القرار مع محترفي وهواة وعشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة، ناقشت تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2020، والنمو الملحوظ والمتسارع الذي يشهده هذا القطاع الواعد خلال هذه الأعوام من حيث حجم الاستثمار، والكفاءات العاملة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وتناولت الجلسة عدّة مجالات ومحاور أهمها صعود ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن وعلى مستوى المنطقة منذ العام 2020، كما سلّطت الضوء على فرص العمل التي يقدّمها قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ومساهمته في تحسين اقتصاد العديد من الدول، كما تناولت دور التكنولوجيا المتقدّمة في تطوير الألعاب الإلكترونية، كما تمّت مناقشة الممارسات الصحيحة للرياضات الإلكترونية من حيث توفير بيئة مريحة للعب للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية وكيفية إدارة الوقت واستثماره بشكل إيجابي.



وعلى صعيد التعليم وتأهيل الكفاءات، خرّجت أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية -وهي نِتاج شراكة تجمع شركة زين وشركتي "ميس الورد" و "ibMedia" الرائدتان في صناعة الألعاب الإلكترونية، الفوج الأول من منتسبي أولى دوراتها التدريبية، التي تهدف إلى تطوير المهارات والمواهب الأردنية والعربية في مجال الرياضات الإلكترونية، وأُقيم حفل التخريج في جامعة الحسين التقنية بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، إذ شارك في هذه الدورة 11 طالباً وطالبة من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية والعاملين بهذا المجال في الأردن، والراغبين بتطوير مهاراتهم، وتضمّنت الدورة 30 ساعة تدريبية اشتملت على التدريبين النظري والعملي قدّمها نخبة من المدربين والمتخصصين في إدارة الألعاب الإلكترونية، وتناولت مجالات إدارة الفرق وفعاليات الألعاب الإلكترونية، والتسويق، كما تم تعريف المشاركين على التحديات والتعقيدات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها، وتم منح الخريجين شهادات معتمدة من قِبل أكاديمية (Vigamus) الإيطالية المتخصصة في مجال تدريس الألعاب الإلكترونية.



وفي إطار التزامها بتعزيز البنية التحتية المواتية للابتكار، دعت شركة زين وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية محترفي وهواة ولاعبي الألعاب الإلكترونية الأردنيين وصُنّاع المحتوى، لحضور فعالية إطلاق الخوادم الرسمية للعبة“League of Legends” بنسختها المعرّبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من قِبل شركة“Riot Games”، لتقديم تجربة لعب مثالية ومميزة من خلال تقليل وقت الاستجابة (PING)، مع واجهة مستخدم وصوتيات وشخصيات معاد تصميمها باللغة العربية، كما تضمنّت الفعالية عروضاً مباشرة، وفرصة لتجربة النسخة المعرّبة من اللعبة لأول مرة.

