إنجاز طبي للمستشفيات الحكومية ..فريق طبي يستأصل ورمًا كبيرًا ومعقدًا من كلية مريض خمسيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في خطوة طبية بارزة، حقق فريق جراحة المسالك البولية في المستشفيات الحكومية، بإشراف الدكتور عبدالسلام أحمدي استشاري جراحة المسالك البولية، نجاحًا لافتًا في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم كبير ومعقد من الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر خمسين عامًا.
وفرضت العملية تحديات طبية استثنائية، إذ كان الورم يحتل مساحة كبيرة في التجويف البطني، مسببًا ضغطًا شديدًا على الأمعاء، وقريبًا بشكل خطير من الأوعية الدموية الرئيسية، مما تطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متقنًا باستخدام أحدث التقنيات الطبية.
وبفضل الجهود المتميزة للفريق الطبي وتكامل العمل بين أعضائه، تكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى في حالة صحية جيدة.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى الكفاءة والمهارة العالية للكوادر الطبية الوطنية، بالإضافة إلى التزام المستشفيات الحكومية بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
MENAFN06012025000055011008ID1109058254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.