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إنجاز طبي للمستشفيات الحكومية ..فريق طبي يستأصل ورمًا كبيرًا ومعقدًا من كلية مريض خمسيني

1/6/2025 5:16:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في خطوة طبية بارزة، حقق فريق جراحة المسالك البولية في المستشفيات الحكومية، بإشراف الدكتور عبدالسلام أحمدي استشاري جراحة المسالك البولية، نجاحًا لافتًا في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم كبير ومعقد من الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر خمسين عامًا.
وفرضت العملية تحديات طبية استثنائية، إذ كان الورم يحتل مساحة كبيرة في التجويف البطني، مسببًا ضغطًا شديدًا على الأمعاء، وقريبًا بشكل خطير من الأوعية الدموية الرئيسية، مما تطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متقنًا باستخدام أحدث التقنيات الطبية.
وبفضل الجهود المتميزة للفريق الطبي وتكامل العمل بين أعضائه، تكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى في حالة صحية جيدة.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى الكفاءة والمهارة العالية للكوادر الطبية الوطنية، بالإضافة إلى التزام المستشفيات الحكومية بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.

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