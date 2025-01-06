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مطران الأقباط: نطالب العالم بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة

1/6/2025 5:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - طالب النائب البطريركي لأقباط الأرثوذكسي، رئيس الأساقفة الانبا أنطونيوس العالم بالتدخل الفوري، لإيقاف الحرب على قطاع غزة، حتى ينعم المواطنون بالأمن والأمان.

وأضاف أنطونيوس خلال استقباله على بلاط كنيسة المهد، صباح اليوم الاثنين، "ما يجري في قطاع غزة أمر فظيع، ونحن نصلي من أجل أن تتوقف الحرب، وأن تعود الحياة فيه كما عهدناها سابقا".

وقال: على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف كل الحروب في العالم، وأن يحل السلام العادل، والأمن والأمان، وأن يعيش الجميع بحرية واستقرار، وهو ما سنصلي من أجله.

وكان موكب النائب البطريركي قد وصل، اليوم، إلى ساحة المهد قادما من مدينة القدس، للمشاركة في قداس منتصف الليل، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الشرقي.

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