مطران الأقباط: نطالب العالم بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - طالب النائب البطريركي لأقباط الأرثوذكسي، رئيس الأساقفة الانبا أنطونيوس العالم بالتدخل الفوري، لإيقاف الحرب على قطاع غزة، حتى ينعم المواطنون بالأمن والأمان.
وأضاف أنطونيوس خلال استقباله على بلاط كنيسة المهد، صباح اليوم الاثنين، "ما يجري في قطاع غزة أمر فظيع، ونحن نصلي من أجل أن تتوقف الحرب، وأن تعود الحياة فيه كما عهدناها سابقا".
وقال: على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف كل الحروب في العالم، وأن يحل السلام العادل، والأمن والأمان، وأن يعيش الجميع بحرية واستقرار، وهو ما سنصلي من أجله.
وكان موكب النائب البطريركي قد وصل، اليوم، إلى ساحة المهد قادما من مدينة القدس، للمشاركة في قداس منتصف الليل، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الشرقي.
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