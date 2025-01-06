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( محدث )الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم طفلان

1/6/2025 5:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الاثنين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، ومعتقلون
سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، والقدس.

يرافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة لليوم 458.

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