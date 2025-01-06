( محدث )الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم طفلان

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الاثنين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، ومعتقلون
سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، والقدس.
يرافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة لليوم 458.
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