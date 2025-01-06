ستيني يقتل ابنه ويصيب زوجته رميا بالرصاص في الزرقاء

(MENAFN
- Amman Net) قتل عشريني واصيبت والدته بعيارات نارية من مسدس والده في منطقة الطافح بمحافظة الزرقاء وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ عمون إن ستيني قام بإطلاق عيارات نارية على زوجته وابنه إثر خلافات عائلية في منزله بمنطقة الطافح.
وأضاف المصدر، أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى
الزرقاء الحكومي حيث توفي الابن في غرفة العمليات فيما تبين أن الزوجة مصابة بعيار ناري في ساقها.
ولفت المصدر إلى أن الستيني لاذ بالفرار وتم فتح تحقيق موسع بالحادثة.
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