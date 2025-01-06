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ستيني يقتل ابنه ويصيب زوجته رميا بالرصاص في الزرقاء

1/6/2025 5:10:40 AM
(MENAFN- Amman Net) قتل عشريني واصيبت والدته بعيارات نارية من مسدس والده في منطقة الطافح بمحافظة الزرقاء وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ عمون إن ستيني قام بإطلاق عيارات نارية على زوجته وابنه إثر خلافات عائلية في منزله بمنطقة الطافح.
وأضاف المصدر، أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي حيث توفي الابن في غرفة العمليات فيما تبين أن الزوجة مصابة بعيار ناري في ساقها.
ولفت المصدر إلى أن الستيني لاذ بالفرار وتم فتح تحقيق موسع بالحادثة.

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