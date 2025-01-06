بعد رفع الجلسة السابقة.. النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين المقبل

وكان رفع الصفدي جلسة النواب التشريعية الاثنين الماضي، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 احتجاجا على مغادرة عدد من الوزراء. وقال الصفدي قبل رفعه الجلسة السابقة موجها حديثه لعدد من الوزراء إنه لا يجوز مغادرتهم أثناء مناقشة النواب لتقرير ديوان المحاسبة. وأضاف أن على الحكومة حضور الجلسة والاهتمام بكل ملاحظات النواب بشأن تقرير المحاسبة.

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