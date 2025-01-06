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2.6 مليون حالة استخدام لخدمات الضريبة إلكترونيا عام 2024

1/6/2025 5:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الحالات التي تم خلالها الحصول على الخدمات الضريبية التي تقدمها الدائرة إلكترونياً من قبل المكلفين خلال العام الماضي 2024 بلغت 2.6 مليون مقارنة ب 2.3 مليون حركة تم الحصول خلالها على الخدمات الضريبية الكترونيا خلال عام 2023.بنسبة زيادة 10% .
وقال ان الدائرة قامت بالتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمكلفين من خلال الموقع إلكترونيا إلى أن أصبح معظم خدماتها الضريبية يتم تقديمها الكترونيا على مدار الساعة دون حدوث أي انقطاع في تقديم الخدمات وبذلك أصبحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة رقمية في المملكة.
وأوضح أبو علي ان التعامل مع خدمات الدائرة الكترونيا في تزايد مستمر وهناك تراجع واضح في الحصول على خدمات الدائرة وجاهيا وكذلك شهدت مكاتب الدائرة تراجع ملحوظ في عدد المراجعين وجاهيا، وهذا مؤشر ودليل واضح على نجاح الدائرة في تقديم خدماتها الكترونيا والتي تغني المكلفين عن مراجعة الدائرة شخصيا.
وبين أن دائرة ضريبة الدخل“قامت بتمكين المواطنين ممن ليس لديهم ارقام ضريبية الحصول على الرقم الضريبي لأول مرة الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وكذلك الحصول على اسم مستخدم ورقم سري من خلال موقع الدائرة الالكتروني دون الحاجة إلى مراجعتها.
ويشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس أب على هاتف رقم 062222130 أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات وللمساعدة بسير إجراءات معاملات المكلفين إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن. والبريد الإلكتروني: [email protected] .








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