مناقشة الموازنة.. 10 دقائق لكل نائب و20 للكتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حدد المكتب التنفيذي لمجلس النواب مدة 20 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وأثار القرار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلبة احتجاجا على قصر المدة بالنسبة للنواب، وسط مطالبة بزيادة المدة إلى 12 أو 15 دقيقة قبل أن يفشل المقترح.
وكان شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وذلك بعد أنهت اللجنة المالية النيابية الخميس الماضي مناقشات المشروع.
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