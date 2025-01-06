مناقشة الموازنة.. 10 دقائق لكل نائب و20 للكتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حدد المكتب التنفيذي لمجلس النواب مدة 20 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

وأثار القرار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلبة احتجاجا على قصر المدة بالنسبة للنواب، وسط مطالبة بزيادة المدة إلى 12 أو 15 دقيقة قبل أن يفشل المقترح.

وكان شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وذلك بعد أنهت اللجنة المالية النيابية الخميس الماضي مناقشات المشروع.