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الحاجة نهلة فلاح عوجان في ذمة الله

1/6/2025 5:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بخالص العزاء والمواساة إلى أنسبائه المحامي محمود عوجان، والقاضي محمد عوجان، والسيدات وفاء ولميس ورولا ونسرين عوجان، بوفاة والدتهم الفقيدة الحاجة نهلة فلاح عوجان (أم محمود)، أرملة المرحوم القاضي سليمان عوجان.
سيشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين ٦/١/٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر في مسجد الفضل بن عباس - جبل الحسين إلى مثواها الاخير في شفا بدران .


تُقبل التعازي للرجال والنساء في بيت معان الكائن في طبربور، اعتبارًا من اليوم الإثنين من الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ١٠ مساءً، ولمدة ثلاثة أيام


اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان


إنا لله وإنا إليه راجعون

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