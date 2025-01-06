الحاجة نهلة فلاح عوجان في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يتقدم مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بخالص العزاء والمواساة إلى أنسبائه المحامي محمود عوجان، والقاضي محمد عوجان، والسيدات وفاء ولميس ورولا ونسرين عوجان، بوفاة والدتهم الفقيدة الحاجة نهلة فلاح عوجان (أم محمود)، أرملة المرحوم القاضي سليمان عوجان.
سيشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين ٦/١/٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر في مسجد الفضل بن عباس - جبل الحسين إلى مثواها الاخير في شفا بدران .
تُقبل التعازي للرجال والنساء في بيت معان الكائن في طبربور، اعتبارًا من اليوم الإثنين من الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ١٠ مساءً، ولمدة ثلاثة أيام
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
MENAFN06012025000208011052ID1109058178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.